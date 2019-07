Auch auf

kleiner Fläche

Große Obstbäume, wie sie früher in den Gärten auf dem Land üblich waren, sind in der Regel nicht mehr so gefragt, schon, weil heute die Flächen rund ums Haus zumeist kleiner sind. Für moderne Stadt- und Reihenhausgärten empfehlen die Experten für Garten und Landschaft deshalb Buschbäume, Spindeln oder die schlanken Säulenbäume. Sie sind auf schwachwüchsigen Unterlagen veredelt, benötigen weniger Platz und machen die Ernte einfach. Auch Spalierobst eignet sich besonders für kleine Grundstücke, denn es wird platzsparend direkt an der Hauswand oder an einer Mauer kultiviert. Birnen, Sauerkirschen, Pflaumen – mittlerweile ist die Auswahl auch beim Spalierobst riesig. Was viele nicht wissen: Auch der Kiwistrauch ist winterhart und schlingt seine langen Triebe um Drähte, Stäbe und andere Rankhilfen. An sonnigen, windgeschützten Standorten kann man sogar in unseren Breitengraden gute Erträge erzielen. Warm mögen es auch Pfirsiche, Aprikosen oder Mirabellen. Diese Gehölze liefern vor allem in den klimatisch günstigen Weinanbaugebieten zuverlässig in jedem Sommer wohlschmeckende Früchte. In diesen Regionen lassen sich sogar Feigen kultivieren.

Beerensträucher gehören zu den Klassikern in jedem Naschgarten. Steht nur wenig Fläche zur Verfügung, kann man Stachelbeeren, Johannisbeeren und Co. auch an Stelle eines Zauns als Hecke pflanzen. Wer es geschmacklich etwas exotischer mag, sollte sich bei seinem Landschaftsgärtner einmal nach Kornelkirschen, Felsenbirnen, Apfelbeeren, Quitten oder Mispeln erkundigen.

Hat man sich für eine Obstart und für die passende Wuchsform entschieden, bleibt noch die Sortenfrage. Bei Äpfeln gibt es beispielsweise saftige oder mehlige, saure oder süße und auch der Zeitpunkt der Reife und Lagerfähigkeit unterscheidet sich. Hier sollte man, wenn möglich, mal einige Früchte probieren und dann ganz nach individuellem Geschmack entscheiden. Auch die Gehölze, die bei uns unter dem Namen Zieräpfel im Handel angeboten werden, tragen übrigens essbare Früchte. Diese sind zwar etwas kleiner und enthalten mehr Säure als ihre Verwandten, aber aus ihnen lässt sich köstliches Gelee machen.

Bei der Auswahl ist auch zu beachten, dass es bei einigen Obstsorten sogenannte zweihäusige Pflanzen gibt. Das bedeutet, dass sie entweder nur männliche oder nur weibliche Blüten tragen. Bei einigen Kiwi- und Aprikosensorten ist das beispielsweise der Fall. Um Früchte zu erhalten, sind also immer mindestens zwei zueinander passende Gehölze notwendig.

Als Vorteil der meisten neuen Sorten gilt, dass sie robuster und resistenter gegenüber Krankheitserregern sind. Außerdem gibt es hier auch eine Vielzahl von interessanten Neuzüchtungen zu entdecken: z.B. die Jostabeere. Die Früchte aus dieser Kreuzung aus Schwarzer Johannisbeere und Stachelbeere wird man derzeit nur schwer im Obstregal eines Supermarktes finden. Mit der richtigen Planung liefert der eigene Garten jedoch regelmäßig das Lieblingsobst – und das sogar in Bioqualität.