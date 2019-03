Guter Sonnenschutz

Ein gewisses Maß an Privatheit ist die Voraussetzung für das gute Gefühl auf der Terrasse. Ein Sichtschutz kann aus einer Hecke, einer Mauer oder einem Zaun bestehen. Besonders in einem kleinen Garten ist Kreativität gefragt, für ausreichend Sicht- und Lärmschutz oder auch für die geeignete Bepflanzung, ob eine grüne Bambushecke oder ein Blütenparadies. Mit einer Kräuterspirale oder einem Gemüsehochbeet lässt sich übrigens eine kulinarische Verbindung von Terrasse und Küche herstellen. Eine Auswahl an Duftpflanzen – zum Beispiel Lavendel, Duftrosen oder Flieder – macht die Terrasse zu einer Aromaoase.

Um die Aufenthaltsqualität auf der Terrasse auch im Hochsommer zu gewährleisten, ist guter Sonnenschutz wichtig. Ob Segeltuch, Schirm oder Markise – je nach Umgebung und Anzahl der Sonnenstunden gibt es eine Vielzahl an Möglichkeiten. Eine effektive Variante ist auch ein Baum als Schattenspender. Entscheidend ist der Standort, damit das Blätterdach in der Mittagshitze Schatten spendet und man trotzdem am Abend die Sonne auf der Terrasse genießen kann.