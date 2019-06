Das Unternehmen aus Inning am Ammersee bietet Systeme für mobilen und permanenten Wasser-, Hochwasser- und Unwetterschutz an. Diese wasserdichten Bauelemente kommen überwiegend in Kellern, aber auch in Tiefgaragen oder in oberirdischen Bereichen zum Einsatz. Privatpersonen in ganz Deutschland und im europäischen Ausland setzen beim Hochwasserschutz auf die Erfahrung der Firma aus Inning am Ammersee. Als bundesweit einziges systemunabhängiges Spezialunternehmen stellt Rank Wasserschutzsysteme die Sicherheit und Funktionalität konsequent in den Mittelpunkt. Durch detaillierte Bestandsanalysen, der Klarstellung möglicher Lastfälle, die Kenntnis technischer Möglichkeiten sowie die Einbeziehung der individuellen Anforderungen und Wünsche der Eigentümer und Bewohner entstehen maßgeschneiderte Lösungen, die den größtmöglichen Schutz des Immobilieneigentums bedeuten. Nur das Zusammenwirken aller Faktoren gewährleistet dauerhaft den Schutz des gefährdeten Gebäudes sowie maximale Sicherheit. Persönliche Information und Beratung bei Rank Wasserschutzsysteme: Telefon 08143/99 69 600; www.wasserschutzsysteme.info