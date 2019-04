Liebe Leserinnen und Leser,

der ersehnte Frühling mit all seinen Vorboten hat längst Einzug gehalten im Fünfseenland. Nach dem schneereichen Winter erwarten wir heuer mit besonderer Vorfreude die ersten Knospen und Blüten und genießen jede Stunde, die wir draussen an der frischen Luft verbringen können!

Noch ist nicht die Zeit um Badefreuden am See zu genießen, aber für viele entfaltet die Region gerade jetzt im Frühling einen ganz besonderen Reiz. Jede freie Zeit wird für Ausflüge, Wanderungen und Touren in die wunderschöne Gegend genutzt. Zu Recht, denn der Landkreis bietet zahlreiche – auch für viele sicher noch unbekannte – herrliche Orte, Landschaften und interessante Plätze, die es wert sind entdeckt zu werden. Oder aber auch endlich wiederentdeckt zu werden...

Und da auch Ostern direkt vor der Tür steht, geben Ihnen unsere aktuellen „Entdeckerpfade Starnberg“ nicht nur zahlreiche Anregungen und Ideen für spannende Radtouren und Ausflüge, sondern wir stellen auch die bekanntesten Kreuzwege des Landkreises vor, die zu den kulturhistorischen Raritäten des Fünfseenlandes zählen. Wir erzählen von Schafen und Lämmern, Osterfeuer und Osterkerze und anderen Bräuchen und Mythen, die sich um das Osterfest ranken und besuchen Chocolatiers, die sich zuverlässig um die Herstellung der perfekten Schokoladen-Osterhasen kümmern. Und zu guter Letzt geben wir Ihnen neben aktuellen Veranstaltungstipps und Infos zum Saisonstart der weißblauen Flotte auf den Seen auch Tipps für den perfekten leckeren Osterbrunch!

Wir wünschen Ihnen Frohe Ostern!