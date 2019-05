Das Museum Starnberger See ist ein kleines Idyll mitten in der Stadt. Das einzigartige Gebäudeensemble liegt nur drei Minuten vom Bahnhof entfernt und in unmittelbarer Nähe zum Seeufer. Der älteste Teil des Museums ist zugleich eines der spannendsten Ausstellungsstücke: das historische Lochmannhaus. Eingebettet in einen wunderschönen Bauerngarten, leicht in den dahinterliegenden Hang geschmiegt, steht das Bauern- und Fischerhaus seit über 400 Jahren an seinem Platz und trotzt dem Wandel der Zeiten. In das Lochmannhaus, das zeitweise sogar Adelssitz gewesen ist, hat sich die Geschichte und haben sich Geschichten eingeschrieben.