Ganz klar: Ferien sind im Wortsinn zum Entspannen da. Das heißt: Den Druck rausnehmen, ausschlafen und tun beziehungsweise lassen, was man gerne möchte. Doch mag der eine oder andere mit gemischten Gefühlen an das Ende der sechs Wochen Ferien denken, beispielsweise, wenn dann eine Prüfung oder schulische Veränderungen anstehen oder wenn das am wenigsten geliebte Fach droht, einem die Freude am Lernen gleich am Schuljahresanfang wieder zu nehmen. Doch anstatt sich mit der Angst abzufinden, kann man in den Ferien Wissenslücken schließen und so eine solide Basis für den Stoff des nächsten Schuljahrs schaffen. Oft sind es gerade fehlende Grundlagen, die immer wieder zum Hemmnis werden: Basiswissen, das in der Schule selten erneut erklärt wird, unter anderem, weil dort die Zeit fehlt und der Stoff des neuen Schuljahres vermittelt wird. Viel Zeit und Energie kostet es entsprechend, in neuen und alten Lernstoff zu investieren. Steht der Lernaufwand in keinem Verhältnis zum Erfolg, kann es lohnenswert sein, sich in den Ferien auch mal mit Lernstrategien zu beschäftigen. So kann man einen Lernplan für das kommende Schuljahr erstellen, der dann – wie ein zweiter Stundenplan – das Lernen der einzelnen Fächer mindestens zeitlich strukturiert. Ziel sind dabei vor allem Regelmäßigkeit und häufige Wiederholungen des Stoffes. Einfacher ist das Lernen in den Ferien in der Gesellschaft anderer Schüler – und mit Unterstützung motivierender Lehrkräfte, beispielsweise in Ferienkursen, wie sie das Nachhilfeinstitut Studienkreis anbietet. Ohne Ablenkung, ohne immer wieder neuen Lernstoff und ohne andere Fächer fällt die Konzentration auf herausfordernde Fächer viel leichter.