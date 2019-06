Starke Filme unter freiem Himmel mit Blick über den See und auf die große Leinwand – Im Vorfeld des 13. Fünf Seen Filmfestivals laden vom 24. Juli bis 15. August zwei Kino-Open-Airs in Starnberg und Wörthsee in traumhafter Kulisse zum sommerlichen Kinoerlebnis ein. Im Seebad Starnberg wird das Open Air vom 24. Juli bis 4. August veranstaltet, auf dem Gelände des Augustiner am Wörthsee vom 6. bis 15. August. Zu sehen sind die Oscar-Gewinner „Bohemian Rhapsody“, „Green Book“, „Free Solo“ und „The Favourite“, die Gewinner des deutschen Filmpreises „Der Junge muss an die frische Luft“, „Gundermann“ sowie zwei Filmklassiker: „Vertigo“ von Alfred Hitchcock und „Butch Cassidy and the Sundance Kid“ mit Robert Redford und Paul Newman. Komödien wie „25 km/h“, „Monsieur Claude 2“ und „Plötzlich Familie“, sowie die deutschen Kino-Highlights „Der Fall Collini“ und die neueste Verfilmung der Eberhofer-Krimi-Reihe von Rita Falk „Leberkäsjunkie“ gehören genauso zum Sommer-Kino-Event wie die internationalen Arthouse-Hits „Astrid“, „Yuli“ oder „Blackkklansman“. Dazu wird Walter Steffen seinen gerade fertiggestellten Kino-Dokumentarfilm „Alpgeister“ über die Mythen und Sagen in den bayerischen Alpen am 26. Juli in Starnberg präsentieren. Ein besonderes Highlight ist der Abschlussfilm: Quentin Tarantinos neues, auf den Filmfestspielen in Cannes präsentiertes Werk „Once Upon a Time in Hollywood“ mit Brad Pitt und Leoardo DiCaprio wird die diesjährige Open-Air-Saison beschließen. Open-Air-Kino vom 24. Juli bis 15. August in Starnberg und Wörthsee, Infos und Termine unter www.fsff.de, und auf Facebook unter fünf seen filmfestival.