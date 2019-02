“Wir sehen uns – We will see us”: Angelika Littwin-Pieper präsentiert ihre neuesten Arbeiten derzeit in der GALERIE STENZEL in Seefeld. Die Feldafinger Künstlerin hat in den Jahrzehnten ihrer künstlerischen Arbeit zu einer deutlich eigenen sowie kritischen und amüsanten Bild- und Formsprache gefunden. Ihre mit Gefühl und Aufmerksamkeit geschaffenen Skulpturen aus Keramik, Bronze und Schwemmholz zeugen vom Zustand der Gesellschaft. Lothar Günther Buchheim nannte Angelika Littwin-Pieper übrigens einen weiblichen Georg Grosz.

Ausstellung: bis So., 17.3., Öffnungszeiten: Do. bis So., 13 bis 18 Uhr.