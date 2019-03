„INSPIRATION FARBE“: Der Ausstellungstitel verrät viel über die Arbeitsweise der Künstlerin Marion Kausche aus Planegg: Die pure Freude an der Welt der Farben inspiriert sie in der Malerei – Farben und Farbwirkungen sind in ihren Werken primär ihr Thema. Und wer einmal in ihrem Atelier war, kann diese Inspirationskraft meist sofort nachempfinden: Weit über 100 Farbtöne stehen als Pigmente in einem offenen Wandregal in durchscheinenden Gläsern und verlocken zum Experimentieren. Die Künstlerin verwendet diese Pigmente, in Acrylemulsion gebunden, für ihre konsequent gegenstandslosen Bilder in – mal transparent, mal deckend aufgetragen – Flächen und Strukturen in unterschiedlichem Pinselduktus.

Dazwischen setzt sie auch zeichnerische Elemente aus Ölkreide. Die Ausstellung umfasst rund 50 Bilder, von kleineren Papierformaten bis zu größeren Formaten auf Leinwand, mit ganz neuen Arbeiten und einem Werk-Querschnitt vor allem aus den letzten drei Jahren. Marion Kausche – Inspiration Farbe. Ausstellung im Rathaus Gilching vom 29. März bis 6. Mai. Vernissage am 28.3., 19 Uhr. Öffnungszeiten des Rathauses: Mo, Di, Do, Fr von 8 - 12 Uhr, sowie Mi von 7 - 12 Uhr und Do von 17 -19 Uhr. Infos: www.marion-kausche.de.