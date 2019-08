Blauer Teppich für den mitteleuropäischen Film – Das 13. Fünf Seen Filmfestival eröffnet am Mittwoch, 4. September, mit einer Weltpremiere. In der Starnberger Schlossberghalle wird das Liebesdrama „Zwischen uns die Mauer“ des mehrfach preisgekrönten Regisseurs Norbert Lechner gezeigt.



Während des Filmfestivals für den mitteleuropäischen Film in Deutschland werden bis Donnerstag, 12. September auf insgesamt 14 Leinwänden in Starnberg, Gauting, Seefeld und Weßling mehr als 150 ausgewählte Spiel-, Dokumentar- und Kurzfilme zu sehen sein. Die Verleihung des Hauptpreises erfolgt am 11. September erstmals auf dem fahrenden Dampfer auf dem Starnberger See – ein weltweit einzigartiges Event auf einem Filmfestival. Ehrengäste sind in diesem Jahr die Münchner Regisseurin und Oscar-Preisträgerin Caroline Link, Regisseur und Autor Tom Tykwer und Deutschlands berühmtester Szenenbildner Uli Hanisch.

Erstmals wird in diesem Jahr der Hannelore-Elsner-Schauspielpreis für besondere Schauspielkunst verliehen. Damit soll die große Darstellerin Hannelore Elsner gewürdigt werden, die das Fünf Seen Filmfestival mehrmals besucht hat. Diesjährige Preisträgerin ist die Ausnahmeschauspielerin Barbara Auer.