„‚Improvisation ist komponieren und interpretieren zugleich – ohne die Möglichkeit, das Aufgeschriebene wieder auszuradieren‘, sagt die Akkordeonistin Ute Völker. Aber viel über Musik geredet haben die erfahrene Improvisatorin aus der Wuppertaler Szene und der Münchener Holz- und Blechbläser und ‚Klang-Architekt‘ Udo Schindler kaum, als sie […] aufeinander trafen: ‚Wir haben einfach angefangen zu spielen und irgendwann wieder aufgehört.‘ Stücke kristallisierten sich heraus und wurden aufgenommen. […] Staunen lässt Udo Schindlers Flexibilität, mit der dieses Spiel Räume erforscht, sich an Strukturen reibt, diese umspielt oder zerdehnt und so vieles mehr. Ute Völkers Akkordeon schickt die Luft über Metallzungen, was ganz andere, viel ‚statischere‘ Töne, ja sogar Harmonien und melodische Bezugspunkte erzeugt. Eigentlich Ingredienzien, bei denen Dogmatiker der freien Improvisation schon wieder Angst bekommen, aber die gerade deswegen hier so wunderbar frisch wirken. ... Zu Ute Völkers und Udo Schindlers glücklichen Momenten beim Live-Spielen gehört es, neue Menschen für diese Welt von Freiheit, von ‚Trial and Error‘ im positiven Sinne zu sensibilisieren.“ (Stefan Pieper 2016 zur Duo-CD Synopsis; www.nrwjazz.net/jazzreports/2016) Im Rahmen des Konzerts wird auch die CD „Ute Völker & Udo Schindler: Synopsis“ (valve rec. #6487) vorgestellt. Zu hören ist dieses außergewöhnliche Duo, das um pünktliches Erscheinen bittet, am Freitag, 31. Mai um 20 Uhr im 93. Salon für Klang+Kunst, Bergstraße 28c, Krailling.

Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen.