„Endspiel“: Nein, es geht hier nicht um Fussball sondern um den Titel eines Theaterstücks, das tiefer in die Dinge blicken lässt, als es ein anderes Werk vermag. Geschrieben von Nobelpreisträger Samuel Beckett (1906-1989). In einer Zeit totaler sozialer Vernetzung und Selbstoptimierung, der wissenschaftlichen Begeisterung für schwarze Löcher und Gottesteilchen zeigt „Endspiel“ uns Grenzen auf, die wir in unseren Ansprüchen und Hoffnungen nicht erkennen.

Wir sehen in „Endspiel“ zwei alte Männer. Sie sind die Summe dessen, was sie schon immer waren mit ihren Eigenheiten und Beziehungen, ihren Leiden, Illusionen und Hoffnungen. Die Welt in diesem Stück ist so, wie sie für die Zukunft gern ausgemalt wird: zerstört, grau, ohne Licht. Zwei Individuen müssen hier ihr „Endspiel“ bestreiten. Der eine ist blind und abhängig vom anderen. Der Sehende ist abhängig vom Blinden, weil nur der weiß, wie man den Speiseschrank mit den letzten Rationen öffnet. Das scheint zunächst eine recht einfache Konstellation zu sein...

Doch was bleibt, wenn zwei unterschiedliche Typen miteinander klar kommen müssen? Was erzählen die sich eigentlich? Wie kämpft jeder für sich in diesem Spiel um das Ende? Zu sehen ist: Mit das Beste, was Theaterliteratur kann.

„Endspiel“ (von Samuel Beckett) mit Martin Hofer, Paul Kaiser, Undine Schneider, Heinz Müller, Regie: Michael Bleiziffer. Gastspiel vom Turmtheater Regensburg im Stadttheater Weilheim,

