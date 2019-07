Kulturell-kulinarischer Hochgenuss im Hotel Kaiserin Elisabeth. Das Bäsle trifft Carl – eine musikalische Lesung mit Bäsle-Briefen von Mozart und Texten von Orff: Die Schauspieler Michael Grimm und Max Pfnür, die Musikerinnen Rebekka Hartmann (Violine) und Hiyoli Togawa (Viola), die Briefe von Mozart und die Texte von Orff, dazu ein fantastisches Drei-Gänge-Gala – und das alles im traditionsreichen Golfhotel Kaiserin Elisabeth in Feldafing, das verspricht einen wahrhaft besonderen Abend. Genuss pur. Kulinarisch und kulturell. In den Jahren 1777 bis 1782 schrieb der junge W. A. Mozart regelmäßig Briefe an seine Cousine Maria Anna Thekla Mozart, seinem „Bäsle“. In diesen Jahren befand Mozart sich auf dem Weg aus der Sicherheit der Verhältnisse in Salzburg hin zum Schaffen als unabhängiger Komponist. Verbunden war diese Periode mit zahlreichen Ortswechseln. Neun der „Bäslebriefe“ Mozarts sind bis heute erhalten – die Antworten der Cousine leider nicht. Das Persiflieren gängiger epistolarischer Rhetorik sowie die anarchisch-humoristische Sprache Mozarts machen die „Bäsle-Briefe“ – laut Veranstalter – zu einer Hanswurstiade, die durchaus in Kontext zu Johann Wolfgang von Goethes „Hanswursts Hochzeit“ von 1775 zu lesen ist. Der spielerische Umgang mit Sprache, mit Reimen – dies findet sich auch immer wieder in den Werken Carls Orffs. In seinen Werken spielt Orff virtuos mit (Stab-)reimen, Verdoppelungen, Wort- und Klang-Kaskaden. Bei beiden, Orff wie Mozart, wird die Sprache so zu Rhythmus, zu Musik.

Mozart – Sonaten für Violine & Viola KV 423&424 und Carl Orff – Violin-Duos, mit Michael Grimm & Max Pfnür (Schauspieler); Rebekka Hartmann (Violine); Hiyoli Togawa (Viola); Angela Hundsdorfer (Textauswahl & Regie). Ort: Golfhotel Kaiserin Elisabeth, Feldafing. 2. August. Ab 18 Uhr: Gala-Dinner. Ab 20 Uhr: Musikalische Lesung. Drei-Gang-Menü und Champagnerempfang, Galaticket und Tischreservierung: info@arte-musica-poetica.de .

Foto: Hotel Kaiserin Elisabeth