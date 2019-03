Gut geplant

Moderne Gartenhäuser sind praktisch, schön und vielfältig nutzbar

Warum sollte ein Gartenhaus denn nicht an einem Platz gebaut werden, an dem zu bestimmten Tageszeiten die Sonne scheint? Dann wäre es ein idealer Ort, um das Frühstück einzunehmen oder für einen „Sundowner“. So lassen sich je nach Größe rund um das Gartenhaus etwa auch kleine Grill- und Gartenfeste mit Familie und Freunden feiern. Denn ein Gartenhaus ist längst mehr als nur ein Geräteschuppen. Beim Bau eines Gartenhauses lohnt es sich deshalb, die Unterstützung eines Landschaftsgärtners in Anspruch zu nehmen, darauf weist der Bundesverband Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau (BGL) hin. Die Erfahrung des Profis hilft schon bei der Auswahl. Er kennt die lokalen Gestaltungs- und Bauvorschriften, weiß, welche Materialien und Stile zur Umgebung und zum Wohnhaus passen und legt eine geeignete Wegeführung im Garten an.

Große Fenster etwa verleihen einem Gartenhaus Helligkeit und Offenheit. Je nachdem, ob das Gartenhaus ganzjährig genutzt werden soll, berät der Landschaftsgärtner zur notwendigen Wanddicke und Dachform. Vom Anlegen eines Fundaments bis zur Installation von Licht, Wasser und Strom oder der Begrünung des Gartenhausdaches – auch größere Baumaßnahmen sind mit professionellem Knowhow erfolgreich umzusetzen. So lässt sich das Gartenhaus zum Beispiel auch als Sauna einrichten. Nach dem Schwitzen kann man sich an der frischen Luft abkühlen. Mit angrenzender Outdoor-Dusche oder Schwimmteich wird der Garten so zur privaten Wellness-Oase.

Natürlich hat der Bau eines Gartenhauses aber auch ganz praktische Gründe. Anstatt die Garage mit Gartenzubehör vollzustellen, lässt sich mit einem Gartenhäuschen Ordnung schaffen. Den Rasenmäher tauschen zwar immer mehr Gartenbesitzer gegen einen Mähroboter aus, doch auch der braucht eine Ladestation, die in einem Gartenhaus sicher und wetterfest aufgehoben ist. Neben Geräten und Blumentöpfen finden hier auch Polster und Kissen für die Terrassenmöbel Platz.

Da Stühle, Tische und Outdoor-Sofas im Winter kaum gebraucht werden, sind sie in der kalten Jahreszeit in einem Gartenhaus besser aufgehoben. So erhöht sich ihre Haltbarkeit je nach Material erheblich. Und wenn man einen Teich im Garten plant, lohnt es sich, das Gartenhaus nicht allzu weit davon entfernt zu bauen, denn idealerweise lässt sich die Teichpumpe darin gut unterbringen. Das Installieren der notwendigen Technik sollte man den Profis überlassen. Sie kennen sich mit dem Einbau aus und geben wertvolle Tipps für deren Nutzung. Denkbar ist etwa auch, auf dem Dach des Gartenhauses ein Solarpanel einzubauen, das die elektrischen Geräte mit umweltschonendem Sonnenstrom versorgt. Für welchen Zweck ein Gartenhaus auch gebaut wird, grundsätzlich gilt: Das Nützliche lässt sich hier durchaus mit dem Schönen verbinden und ein Gartenhaus sich harmonisch in das Gesamtkonzept der Gartengestaltung einfügen. Wer ein Gartenhaus baut, kann auch ganz praktische Beweggründe haben.