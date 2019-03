Bewegung ist die zweite Säule in der Therapie der rheumatoiden Arthritis. In den Phasen zwischen Schüben und bei Rheuma im Frühstadium gilt es, sich aufzuraffen, selbst wenn man erschöpft ist oder nicht schmerzfrei. Auch mit einer vollwertigen Ernährung können Patienten die Erkrankung positiv beeinflussen. Worauf sie bei Sport und Speisen achten sollten, erklärt Dr. Astrid Maroß, Ärztin im AOK-Bundesverband:

Viele Menschen mit entzündlichem Rheuma neigen dazu, sich so wenig wie möglich zu bewegen, weil die Gelenke schmerzen, weil sie Angst haben, die Gelenke noch mehr zu schädigen oder weil sie befürchten, einen Krankheitsschub auszulösen oder auch, weil sie durch die Erkrankung sehr erschöpft sind. Tatsächlich galt früher eher der Rat, sich zu schonen. Heute ist das anders. „Wenn Rheumapatienten sich zu wenig bewegen, bleibt die Behandlung unter ihrem Potenzial“, sagt Ärztin Dr. Maroß, „körperliche Aktivität verbessert auch bei Rheumapatientinnen und -patienten die Gesundheit und hilft, die kranken Gelenke beweglich zu halten.“

In Studien hat sich gezeigt, dass die Lebensqualität durch zwei- bis dreimal die Woche Ausdauertraining steigt. Die Patienten sind in ihrem Alltag weniger eingeschränkt, Schmerzen gehen zurück. Andere Studien haben Kräftigungsübungen mit leichten Gewichten oder Geräten untersucht: Auch dadurch haben sich die Beeinträchtigungen durch die Erkrankung verringert. „Das legt nahe, dass Sport entzündungsfördernde Botenstoffe im Körper hemmen kann“, so Dr. Maroß. Allgemein zeigen die Forschungsergebnisse, dass körperliche Aktivität die Fitness, Kraft und Beweglichkeit bei Rheumapatienten verbessern und die rheumabedingte Erschöpfung lindern kann. Als zusätzlicher Effekt wirkt sich körperliche Aktivität positiv auf Herz und Kreislauf aus, was für Rheumapatienten besonders wichtig ist, weil sie ein höheres Risiko für Herzinfarkt und Schlaganfall haben. Zudem beugt Bewegung einer Osteoporose vor – ebenfalls ein Risiko bei rheumatischen Erkrankungen. Geeignet für Rheumapatienten sind Sportarten, die die Gelenke schonen. Empfohlen werden unter anderem Schwimmen und Wassergymnastik (vor allem in lauwarmem Wasser), Radfahren, (Nordic) Walking, Tai-Chi, Yoga. Sportarten dagegen, bei denen starke Erschütterungen, Fehlhaltungen und einseitige Belastungen auftreten, kommen nicht infrage. Tennis, Fußball, Handball, Basketball zum Beispiel scheiden also eher aus. Was immer gilt: In Zeiten einer akuten Entzündung sollte das Training ruhen. Speziell für Rheumakranke hat die Deutsche Rheuma-Liga zusammen mit Physiotherapeuten das sogenannte Funktionstraining entwickelt. Die speziellen Übungen dienen dazu, die kranken Gelenke in ihren Funktionen beweglich zu halten. Bewegung ohne Belastung lautet dabei das Prinzip.

Auch eine ausgewogene Ernährung, die Entzündungsschüben vorbeugt, kann die Behandlung von Rheuma gut ergänzen. Wer seine Ernährung ändert und damit langfristig sein Gewicht reduziert, entlastet seine Gelenke zusätzlich. Rheumapatienten sollten Lebensmittel mit viel Arachidonsäure vermeiden, denn größere Mengen davon fördern Entzündungen. Die Säure ist in den meisten tierischen Nahrungsmitteln enthalten, wie Fleisch, Wurst, Milch, Käse, Sahne oder Eier. Mit maximal zwei kleinen Fleischportionen in der Woche ist die empfohlene Höchstmenge von 350 Milligramm Arachidonsäure pro Woche bereits erreicht. Entzündungshemmend wirken zum einen Lebensmittel mit der Fettsäure des Fischöls - also fetter Seefisch wie Hering, Lachs und Makrele. Zum anderen haben Lebensmittel mit Linolsäure einen anti-entzündlichen Effekt. Diese ist vor allem in pflanzlichen Ölen wie Lein-, Raps-, Weizenkeim-, Soja- und Walnussöl zu finden. Pflanzliche Lebensmittel – Gemüse, Obst, Hülsenfrüchte, Getreide, Kräuter und Gewürze – enthalten keine Arachidonsäure, dafür aber viele antioxidative Substanzen, die ebenfalls Entzündungen eindämmen können.