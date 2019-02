Vom Leben das Beste erwarten

Ein neues Zuhause in der Seeresidenz Alte Post Seeshaupt bietet umsorgtes sicheres Wohnen mit umfangreichem Angebot

Aquafitness zum Aufwachen und dann ab zum Italienischkurs. Das Training von Körper und Geist tut richtig gut. Mittags ein leichtes Essen im Restaurant oder auf der legendären Seeterrasse. Dann ist erst einmal Siesta angesagt. Was tun am Nachmittag? Ach, heute ist das Wetter so wunderbar, da geht es die paar Schritte zum Baden an das eigene Grundstück am Starnberger See.

Was sich so nach unbeschwerten Urlaubstagen anhört, ist der ganz normale Alltag für die Bewohner der Seeresidenz Alte Post Seeshaupt. Hier wohnen ältere Damen und Herren, die ihren Lebensabend umsorgt und sicher betreut verbringen wollen. Neben den Seniorenwohnungen beherbergt die Seeresidenz ein Hotel, einen kleinen Wellnessbereich und ein Restaurant. Einrichtungen, die auch von vielen externen Gästen besucht werden.

Wenn man älter wird, spielt die Sicherheit, im Ernstfall immer medizinisch versorgt zu sein, eine große Rolle. Der ambulante Pflegedienst ist rund um die Uhr besetzt und betreut die Bewohner bei Bedarf im eigenen Appartement. Ferner ist im Haus eine Physiotherapie untergebracht.

Ohne lästige und beschwerliche Alltagspflichten lässt sich das Leben in den komfortablen Appartements mit Rundum-Versorgung, Mittagsmenü im Restaurant und Benutzung aller Gemeinschaftseinrichtungen wie Schwimmbad und Bibliothek sehr angenehm verbringen. Die Bewohner im Alter zwischen Mitte 60 und über 90 Jahren schätzen außerdem das Miteinander in einer sympathischen Gemeinschaft und gestalten das kulturelle Leben in vielen Punkten mit. So spiegelt das Programm die Interessen wieder: Kreativ- und Sprachkurse, Bridgenachmittage, Literaturstunden und Konzerte sind gut besucht. Gerade bei den öffentlichen Veranstaltungen hat sich die Seeresidenz zu einem kulturellen Treffpunkt erster Güte entwickelt.

Das Konzept aus Seniorenresidenz, Hotel und Restaurant kommt gut an. Die Seeresidenz ist ein fester Bestandteil in der Gemeinde Seeshaupt. Dazu beigetragen hat natürlich auch, dass man dem Wunsch der Bevölkerung entsprach und den berühmten Festsaal von 1910 originalgetreu restaurierte und der Öffentlichkeit zugänglich machte. Jetzt finden in ihm Kulturveranstaltungen und private Feiern statt.