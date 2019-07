Gerade jetzt ist das Interesse am Garten, unserem „Freiluftzimmer“, am größten. „Besondere Pflanzen und eine große Auswahl sind unseren Kunden sehr wichtig“, so Geschäftsführer Wolfgang Kiefl. „Nun wird dekoriert und vereinzelt auch schon nachgepflanzt. Vielen Kunden ist die Umwelt sehr wichtig, darum ist das Interesse an insektenfreundlichen Pflanzen stark gewachsen“, ergänzt Geschäftsführerin Carola Kiefl. Auch in diesem Sortiment ist der Spezialist besonders stark. Schmetterlingsflieder steht ab Juli in voller Blüte und ziert Gärten und Balkone. Umso schöner, dass es sich bei ihm um ein Insekten-Nektargehölz handelt. In vielen Größen sind die Pflanzen bei Kiefl zu haben. Da lässt sich genau das Richtige für Kübel, Beete und den Garten finden. Im Sommer besuchen Gräserfans das große Gartencenter, weil sie dort die eindrucksvolle Sortenvielfalt und Großpflanzen schätzen: Pampasgras, Chinaschilf und Rutenhirse treffen rechtzeitig zur Saison in reicher Auswahl ein. „Wir haben prächtige Solitäre eingekauft, die sehr beliebt und nicht ganz leicht zu bekommen sind“, so Fabian Wolf aus der Freilandabteilung bei Kiefl. Im Juli und August zeigen sich Hortensien in voller Pracht. Ganz gleich welche Hortensienart, bei Kiefl bekommt jeder Pflanzenfreund, was ihm gefällt und zu seiner blühenden Oase passt.