Tolle Musik- und

beliebte Marktveranstaltungen

1991 setzte sich eine Bürgerinitiative dafür ein, dass die Gemeinde das Gebäude kaufen solle. Der Gemeinderat entschied sich aber dafür das Gebäude zu verkaufen. Der neue Besitzer baute den Bahnhof in einen Gastronomiebetrieb mit Kleinkunstbühne um. Nachdem der erste Pächter seinen „Warteraum“ nach zwei Jahren wieder geschlossen hatte, erlebte die Kulturkneipe „Steinebacher“ zwischen 1997 bis Anfang 2011 eine Glanzzeit mit überregional bekannten Künstlern. Ende 2010 wurde das Gebäude weiterverkauft und es fanden wieder Kleinkunstabende statt. Seit ein paar Jahren wird das Gebäude vor allem für private Veranstaltungen verpachtet. Ein bis zweimal im Monat heißt es jedoch „Bühne frei“.

Am Freitag, 31. Mai, präsentiert die fünfköpfige Münchner Band „Amalfi Swing“ bayerische Chansons mit mediterranem Flair. Neben bayerischen gibt es italienische, französische und spanische Coversongs. Ricardo Volkert tritt am Freitag, 28. Juni, mit „La Vida Loca“ auf. Er spielt Flamenco, Rumba und Musica Cubana. „Verliebt in den Sommer“ lautet der Titel der Lyriknacht am Freitag, 5. Juli. Mit heißen Rhythmen wird am Freitag, 2. August, mit Christiane Ruvenal und Antonia Koudele „60 Jahre Bossa Nova“ gefeiert.Am Sonntag, 4. August verwandelt sich der Alte Bahnhof Steinebach in einen Floh- und Künstlermarkt. Nur private Stände sind zugelassen. Beginn ist um 10 Uhr. Es gibt Livemusik, Weißwürste, Kaffee und Kuchen. Das zweite Kulturfest der Gemeinde Wörthsee wird am Sonntag, 13. Oktober gefeiert.

Der „Isarindianer“ Willy Michl kommt am Freitag, 25. Oktober an den Wörthsee. Der Vorreiter des Bayerischen Blues wird mit seiner Gitarre und Songs wie „Ois is Blues“ begeistern. Dass der Blues eigentlich aus dem Schwabenland stammt, das will der „Bluesmagier“, Ignaz Netzer, am Freitag, 15. November, beweisen. Der Gewinner des German Blues Award 2015 spielt Blues, Folk, Ragtime und Gospel. Gute-Laune-Sound mit Tiefgang garantieren die Stimulators am Freitag, 29. November. Am Freitag, 13. Dezember haben Ludwig Seuss und Abi Wallenstein ihren großen Auftritt in der alten Bahnhofshalle.