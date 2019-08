Und wenn die Stadt noch so voller Baustellen ist: Es gibt eine, die jährlich wiederkehrt, die länger als zwei Monate andauert, an der sich aber vergleichsweise wenige stoßen, im Gegenteil, viele begrüßen sie ausdrücklich. Denn sobald die Buden und Fahrgeschäfte auf der Theresienwiese immer mehr Gestalt annehmen, weiß jeder: Bald ist wieder Oktoberfest … und höchste Zeit, sich über das passende Auftreten Gedanken zu machen! Natürlich sind wertige Dirndl und Lederhosn zeitlose Lieblingsstücke – es spricht aber absolut nichts dagegen, die Abteilung „Wiesn- und Volksfestoutfits“ im Kleiderschrank um weitere Prachtstücke zu erweitern. Wer sagt denn, dass es mit einem Festbesuch getan sein und dass man immer in demselben Outfit erscheinen muss?