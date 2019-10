Trotz Medienkrise ist der Buchhandel keineswegs weg vom Fenster. Die Menschen lesen nach wie vor, die Branche setzte 2018 immer noch knappe 8 Milliarden Euro um. Dass es in Deutschland die Buchpreisbindung gibt, verschafft der Branche Sicherheit, und somit dürfen auch Schulabgänger, die sich für eine Ausbildung zum Buchhändler entscheiden, zuversichtlich in die Zukunft blicken.



Buchhändlerinnen und Buchhändler kümmern sich im klassischen Sortimentsbuchhandel um den Einkauf, präsentieren die Produkte und behalten den Lagerbestand im Auge. Dasselbe tun sie auch im Online-Buchhandel, und so müssen analoge wie digitale Buchhändler gut über den Markt Bescheid wissen. Was wollen die Menschen gerade lesen, welche Autoren, welche Themen sind gefragt? Die Bestsellerlisten der großen Magazine gehören zur Pflichtlektüre. Doch auch mit Schulbüchern und Klassikern sollten sie sich auskennen, denn Goethe und Thomas Mann, aber auch moderne Skandalautoren wie Anais Nin, Bret Easton Ellis und Michel Houellebecq werden immer gefragt. Buchhändler arbeiten auch in Verlagen und haben hier ziemlich spannende Aufgaben. Sie entwickeln zusammen mit dem Herausgeber Projekte, wirken in der Programmplanung mit und beliefern und informieren den Handel. Sie wirken auch an der Herstellung von neuen Titeln und Medien mit. Das heißt, sie entscheiden mit, auf welchem Papier gedruckt wird, wie der Umschlag (oder die DVD-Hülle) beschaffen ist oder welches Titelbild auf den Youngster-Roman kommt. Auch wie viele Prozente vom Umsatz der Autor bekommt und wie mit den Filmrechten verfahren wird, kann mit in den Entscheidungsbereich des Buchhändlers fallen. Außerdem handeln Buchhändlerinnen mit Lizenzen – sie kaufen international erfolgreiche Bücher für den deutschen Markt ein und bieten deutsche Titel internationalen Verlagen an.



Einstieg mit Abitur oder mit nichts



Auch in Antiquariaten und im Zwischenbuchhandel (der die Händler beliefert) finden Buchhändler ein Auskommen. Ein bestimmter Schulabschluss ist für die Ausbildung nicht vorgeschrieben. Doch mehr als drei Viertel der Auszubildenden kommt mit einem Abitur zu seinem Lehrbetrieb. 17 Prozent haben einen mittleren Bildungsabschluss, und erstaunlicherweise gibt es sogar mehr angehende Buchhändler ohne jeden Abschluss (4 Prozent) als mit einem Hauptschulabschluss (1 Prozent), wie die Agentur für Arbeit in ihrem Buchhändler-Steckbrief berichtet. Ein paar Talente sollten Bewerber allerdings schon vorweisen können. Kommunikationsfähigkeit und eine gewisse Zuneigung zu Menschen gehören dazu, denn viele Kunden starten mit Begeisterung literarische Diskussionen und erwarten selbstverständlich, dass die Händlerin ihren persönlichen Lieblingsautor gelesen hat. Rechnen muss der Buchhändler aber auch können, denn von schönem Wissen alleine kann niemand die Miete zahlen. Und schließlich sollten Buchhändlerinnen die Marktlage im Blick behalten und die Feuilletons lesen. Wer in der Schule gut in Deutsch und halbwegs ordentlich in Mathe war, hat gute Perspektiven. Buchhändler verdienen im ersten Ausbildungsjahr zwischen 594 und 808 Euro, im dritten und letzten Jahr 694 bis 1045 Euro. Das Einstiegsgehalt liegt je nach Arbeitgeber zwischen 1360 und 2000 Euro. Nach mehreren Berufsjahren erreichen Buchhändler im Durchschnitt ein Bruttogehalt von 2700 Euro.