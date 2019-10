Manchmal muss man im Leben einfach mutig sein. Das ist Caroline Eickmeyer auf jeden Fall gewesen, als sie 2009 von einer Freundin auf eine Anzeige hingewiesen wurde, kurze Zeit nachdem sie erfolgreich ihren Meister in Konstanz gemacht hatte. „Friseursalon in Weßling abzugeben“ hieß es da. Caroline Eickmeyer griff zu und eröffnete noch im gleichen Jahr nach sechswöchigem Umbau ihren Salon Scherenschnitt.

Zehn Jahre ist das nun her – mittlerweile ist das Team zu sechst, aus den einst vier sind sieben Plätze geworden, darunter ein Platz für Herren und einer für Bräute, die dort für ihren Tag der Tage perfekt vorbereitet werden. Und weil Caroline Eickmeyer gerne ihr Wissen weitergibt, wurden seit 2012 zwei Azubis erfolgreich ausgebildet, eine davon sogar als Jahrgangsbeste. Mittlerweile hat auch sie ihren Meister, den sie abermals als Jahrgangsbeste abschloss.Jetzt arbeitet sie als „rechte Hand“ an der Seite von Caroline Eickmeyer. Seit dem 1. September ist auch eine hochmotivierte und liebenswerte junge Frau aus dem Iran im Team als Azubi mit dabei.

Auch die Kunden fühlen sich im Salon Scherenschnitt sofort wohl. Kein Wunder, denn gute ausführliche Beratung, gemeinsames Ausarbeiten und professionelles Umsetzen des Kundenwunsches, Problemlösungsstrategien, sprich Profi-Tipps für daheim sind für Caronline Eickmeyer wichtige Elemente ihrer Arbeit.

Ihr Salon ist seit einigen Jahren „Flagship“-Salon von Paul Mitchell. Schon von Beginn an hat Caroline Eickmeyer die Philosophie dieser Marke begeistert, war diese doch Vorreiter mit ihren Produkten, die bereits damals ohne Tierversuche hergestellt wurden. Für einen Termin muss man schnell sein, denn durch die große Nachfrage hat Salon Scherenschnitt immer einen vollen Kalender, Caroline Eichmeyer bedauert es, wenn sie Kunden vertrösten muss: „Wir tun was wir können, um all unsere Kunden zufriedenzustellen“, sagt sie. Sie und ihr Team bedanken sich für die jahrelange Treue und die Unterstützung durch ihre Kunden: „Glücklichsein ist das höchste Gut. Es ist mir das Wichtigste für meine Kunden, für meine Mitarbeiter und für mich selbst!“