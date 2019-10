MYTHIC WORLDS: Haleh Gallery präsentiert künstlerische Arbeiten von Henri Deparade. Mit der Einzelausstellung gibt der deutsche Künstler einen wichtigen Einblick in sein künstlerisches Schaffen. Der Titel der Ausstellung weist auf Deparades Reflektionen der mythologischen Protagonist*innen der griechischen Sagenwelt in seinen künstlerischen Werken hin. Seit ihrer Entstehung in der Antike, haben die Charaktere aus der Mythologie nichts von ihrer Aktualität eingebüßt und inspirieren bis in unsere Gegenwart zeitgenössische Kunst- und Literaturproduktion. In seinen künstlerischen Arbeiten geht es Deparade nicht darum, die antiken Held*innen detailliert zu portraitieren, sondern ihre Rollen dienen ihm vielmehr als archetypische Vorlagen um menschliche Beziehungen und daraus resultierende Konflikte ins Bild zu setzen: „Mir geht es um selbst erfahrene oder selbst beobachtete psychische Spannungsfelder in menschlichen Beziehungen. Gemeint sind innere Konflikte, die durch die mythischen Figuren repräsentiert werden könnten. Gelingt die malerische Umsetzung, kann jeder sich mit seinen ganz eigenen Erfahrungen in meinen Bildern wiederfinden“. Die Ausstellung ist noch bis zum 8.11. in der HALEH GALLERY, Aufkirchner Straße 4, 82335 Berg zu sehen. www.haleh-gallery.com.