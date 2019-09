Begleitet wird sie von Professor Eric Schneider am Klavier. Auf dem Programm stehen neben vielen bekannten Brahms-Liedern auch einige seiner Volkslied-Vertonungen. Am 15. Oktober heißt es „Brahms und Briefe“: In der Tutzinger Galerie am Rathaus liest die bekannte Schauspielerin Franziska Bronnen aus dem Briefwechsel von Johannes Brahms mit Clara Schumann. Die georgische Pianistin Ani Takidze wird dazu mit den Klavierstücken op. 118 und op. 119 traumhaft schöne Juwelen des Spätwerks von Brahms erklingen lassen. Das dritte Konzert am 20. Oktober gestaltet der aktuell viel gefeierte Starpianist Florian Uhlig – in Tutzing schon mehrfach zu Gast – im Duo mit dem Violin-Virtuosen Linus Roth. Sie spielen in der Evangelischen Akademie unter anderem die Sonate d-moll, op. 108 von Brahms sowie die Sonate G-Dur von Maurice Ravel. Am 25. Oktober heißt es wieder „Brahms meets Jazz“ mit dem Diogenes Streichquartett und Andreas Kripal am Klavier sowie dem viel beachteten Max Grosch Jazz-Quartett.

Wie jedes Jahr geht das Festival auch diesmal ins Kino. So ist am Morgen des 27. Oktober auf großer Leinwand im historischen Kurtheater Tutzing „Wären nicht die Frauen“, ein Dokumentarfilm von János Darvas zum 100. Todestag von Brahms zu sehen. Am Abend wird mit dem Niederländer Teunis van der Zwart am Naturhorn eine Darbietung geboten, die nur wenige Interpreten beherrschen: Er spielt auf einem ventillosen Horn alles von nur einem Grundton aus. Mit Franziska Hölscher an der Violine und Severin von Eckardstein am Klavier werden Stücke von Brahms und Schumann sowie von György Ligeti zu hören sein.

Mehr Infos: www.tutzinger-brahmstage.de und auf facebook: Musikfestival Tutzinger Brahmstage.