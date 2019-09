Augen auf!

Im Alter lässt die Sehkraft nach – Vorsorgeuntersuchungen unterstützen die Prävention

Ebenso wie Zähne oder die Haut brauchen auch unsere Augen regelmäßig Pflege und Kontrolle. Vor allem in höherem Alter sollte man Angebote zur Vorsorge beim Augenarzt wahrnehmen. Denn mit den Jahren steigt das Risiko für verschiedene Augenerkrankungen. Grauer und Grüner Star, eine Netzhautablösung oder die altersbedingte Makuladegeneration, bei der in der Netzhautmitte Sehzellen absterben, sind einige davon. Werden die Erkrankungen jedoch rechtzeitig erkannt, kann der Verlust des Sehvermögens in vielen Fällen aufgehalten werden. So bleibt man auch im Alter lange mobil und kann sich eine gewisse Eigenständigkeit zutrauen.